Zahlungsdienstleister

Paypal-Aktie steigt deutlich nach Übernahmespekulationen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Primakov/Shutterstock.com

Die Aktien von Paypal haben am Montag mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen in der Spitze um knapp 10 Prozent und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus bei 44,77 US-Dollar. Damit reduzierten sie ihr Minus im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent. Seit ihrem Zwischenhoch im Oktober hatten sie fast die Hälfte an Wert eingebüßt.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, weckt der Kursverfall beim Pionier digitaler Zahlungen das Interesse potenzieller Käufer. Das Unternehmen habe angesichts des Kaufinteresses von verschiedenen Seiten Gespräche mit Banken geführt. Mindestens ein großer Konkurrent habe ein Auge auf Paypal als Gesamtunternehmen geworfen, während andere Interessenten nur an bestimmten Vermögenswerten interessiert seien. Ein Deal sei aber nicht sicher, hieß es weiter.

85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04.02.2026 · 16:00 Uhr · onvista
Paypal

