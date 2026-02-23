Videoanalyse 23.02.2026
Crowdstrike: Auch Cybersecurity-Aktien von KI-Sorgen betroffen
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Am vergangenen Freitag fiel die Aktie von Crowdstrike um etwa 8 Prozent, weil Angst davor aufkam, dass Künstliche Intelligenz (KI) das Geschäft von Software-Aktien negativ beeinflusse.
Dass Software-Aktien in den vergangenen Monaten massiv abverkauft wurden, ist allseits bekannt. Dass es jetzt auch Cybersecurity-Aktien trifft, ist neu. Wie Börsenexperte Martin Goersch die Situation einschätzt, erfährst du im Video.
