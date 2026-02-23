EUR/USD Wochenausblick 23.02.2026

Der Euro steht vor einer richtungsweisenden Woche

onvista · Uhr
Quelle: CeltStudio/Shutterstock.com

Der Eurokurs in Dollar rutschte in der abgelaufenen Handelswoche unter die angesprochene Unterstützung um 1,1830 Dollar zurück und fiel in den mittleren 1,17er-Bereich, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

In der kommenden Handelswoche stehen kaum nennenswerte Wirtschaftsdaten auf dem Kalender, lediglich die US-Produzentenpreise am Freitagnachmittag sind für Devisenhändler von größerem Interesse. Zudem könnte eine Rede von Donald Trump (State of the Union-Rede) am frühen Mittwochmorgen für größere Bewegung sorgen.

Charttechnischer Ausblick:

Der EMA50 im Tageschart um 1,1772 Dollar fungiert kurzfristig als entscheidende Unterstützungszone auf der Unterseite (Linie blau im Tageschart unten).

Der EMA50 (Exponential Moving Average über 50 Perioden) ist ein gleitender Durchschnitt, der die letzten Kurseinheiten stärker gewichtet und dadurch schneller auf aktuelle Kursbewegungen reagiert als ein einfacher Durchschnitt. Im Tageschart entspricht er etwa zehn Handelswochen und dient Devisenhändlern als mittelfristiger Trendindikator. Liegt der Kurs darüber, gilt der Markt oft als bullisch, darunter eher als bärisch. Zudem wirkt der EMA50 häufig als dynamische Unterstützungs- oder Widerstandslinie, an der viele Trader Einstiege, Ausstiege oder Stop-Loss-Marken ausrichten.

Für den Eurokurs richtungsweisend wird nun, wie sich die Keilformation im Tageschart auflöst. Geht es ausgehend vom EMA50 gen Norden, wären weiter steigende Kurse das wahrscheinliche Szenario, bis dahin ist mit einer Bodenbildung zu rechnen.

euro chart
Quelle: Tradingview

Wichtige Daten & Termine im Wochenverlauf:

Montag: 18:30 Uhr Lagarde-Rede

Dienstag: -

Mittwoch: 03:00 Uhr Rede Donald Trump

Donnerstag: -

Freitag: 14:30 Uhr USA Produzentenpreise

