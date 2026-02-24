Dax-Widerstand 25.500 25.500 Dax-Unterstützung 24.800 24.600

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex gab am gestrigen Nachmittag deutlich nach und bestätigte damit die negative Einschätzung vom Vormittag ("Der Dax ist anfällig für einen größeren Rücksetzer"). Zeitweilig verlor der Index gestern Nachmittag über 200 Punkte vom Tageshoch.

Heute Vormittag setzte der Index dann zeitweise unter die Marke von 24.900 Punkten zurück, bevor eine Stabilisierung einsetzte zurück Richtung 25.000er Marke.

Dax-Ausblick:

Mit der heutigen Bewegung wurde die in den vergangenen Tagen angesprochene Keilformation auf der Unterseite aufgelöst. Damit ist aus charttechnischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands weiter abwärts in den Bereich 24.700 Punkte, danach der Bereich um 24.200/300 Punkte.

Ein Rücksetzer in diese Bereich ist das favorisierte Szenario, so lange sich der Index unterhalb von 25.300 Punkten bewegt. Ein schneller dynamischer Anstieg zurück über den Widerstand bei 25.000 Punkten wäre ein erstes Warnsignal für die Bären.