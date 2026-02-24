Vonovia, LEG, Grand City Properties

Zinsdruck lässt nach: Chance für Immobilien-Aktien?

onvista · Uhr
Der deutsche Immobiliensektor stand jahrelang unter massivem Zinsdruck – doch jetzt deutet vieles auf eine Trendwende hin. Fällt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen weiter, könnte das der Startschuss für eine neue Rallye bei Immobilienaktien sein.

Im Fokus: Vonovia, LEG Immobilien und Grand City Properties.

Vonovia profitiert stark von stabilen Portfoliowerten, LEG punktet im defensiven Segment mit minimalem Leerstand und GCP setzt auf urbane Optimierung mit internationaler Ausrichtung.

Bei gleichzeitigem Wohnungsdefizit von bis zu 830.000 Einheiten und historisch niedrigen Baugenehmigungen steigen die Mieten weiter. Ist der aktuelle Rabatt auf den Buchwert die Chance des Jahrzehnts bei Wohnungsaktien – oder bremsen Regulierung und Verschuldung die Erholung?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder sonstigen Positionen in den genannten Wertpapieren.

