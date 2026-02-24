Zölle und Trump: Ein Blick auf die Realität mit Holger Graf | Börse Stuttgart
In diesem Gespräch zwischen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Prof. Dr. Holger Graf (goldgraf) werden die aktuellen Zölle unter der Trump-Administration, deren rechtliche Grundlagen und die Auswirkungen auf den internationalen Handel erörtert. Es wird auch die Rolle der Fed in der Geldpolitik und die bevorstehenden Wahlen in den USA thematisiert. Die Gesprächspartner analysieren die möglichen Rückerstattungen von Zöllen und die Preisweitergaben an die Verbraucher. Zudem wird ein Ausblick auf die zukünftige Handelsstrategie und die politischen Dynamiken gegeben.
Timestamps:
00:00 ► Einführung in die Zölle und Trump
02:56 ► Rechtliche Grundlagen der Zölle
06:13 ► Internationale Perspektiven und Handelsbeziehungen
08:54 ► Wirtschaftliche Auswirkungen und Rückerstattungen
12:12 ► Geldpolitik und die Rolle der Fed
15:52 ►Bankkrisen und geldpolitische Entscheidungen
17:26 ► Wahlen und politische Dynamiken in den USA
19:54 ► Zölle und Handelsabkommen
21:59 ► Auswirkungen der Midterm-Wahlen auf die Präsidentschaft
24:20 ► Währungsprognosen und Marktanalysen
26:41 ► Zukünftige Entwicklungen in der Europäischen Zentralbank
🕐 Das Video wurde am 24.02.2026 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
FedEx Corp.: WKN: 912029, ISIN: US31428X1063
United Parcel Service Inc. (UPS): WKN: 929198, ISIN: US9113121068
Walmart Inc.: WKN: 860853, ISIN: US9311421039
Target Corp.: WKN: 856243, ISIN: US87612E1064
Apple Inc.: WKN: 865985, ISIN: US0378331005
Goldman Sachs Group Inc.: WKN: 920332, ISIN: US38141G1040
Morgan Stanley: WKN: 885836, ISIN: US6174464486
BlackRock Inc.: WKN: 928193, ISIN: US09247X1019
