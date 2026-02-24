Zölle und Trump: Ein Blick auf die Realität mit Holger Graf | Börse Stuttgart

👉 Gratis-Ticket für die INVEST 2026 – Jetzt kostenlos im Anlegerclub der Börse Stuttgart registrieren: https://shorturl.at/xAGjv



In diesem Gespräch zwischen Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Prof. Dr. Holger Graf (goldgraf) werden die aktuellen Zölle unter der Trump-Administration, deren rechtliche Grundlagen und die Auswirkungen auf den internationalen Handel erörtert. Es wird auch die Rolle der Fed in der Geldpolitik und die bevorstehenden Wahlen in den USA thematisiert. Die Gesprächspartner analysieren die möglichen Rückerstattungen von Zöllen und die Preisweitergaben an die Verbraucher. Zudem wird ein Ausblick auf die zukünftige Handelsstrategie und die politischen Dynamiken gegeben.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Zölle und Trump

02:56 ► Rechtliche Grundlagen der Zölle

06:13 ► Internationale Perspektiven und Handelsbeziehungen

08:54 ► Wirtschaftliche Auswirkungen und Rückerstattungen

12:12 ► Geldpolitik und die Rolle der Fed

15:52 ►Bankkrisen und geldpolitische Entscheidungen

17:26 ► Wahlen und politische Dynamiken in den USA

19:54 ► Zölle und Handelsabkommen

21:59 ► Auswirkungen der Midterm-Wahlen auf die Präsidentschaft

24:20 ► Währungsprognosen und Marktanalysen

26:41 ► Zukünftige Entwicklungen in der Europäischen Zentralbank



