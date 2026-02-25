EQS-AFR: WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH / Veröffentlichung von Finanzberichten
WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
25.02.2026 / 09:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.sozialbau.at/unternehmen/wofin
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH
|Lindengasse 55
|1070 Wien
|Österreich
