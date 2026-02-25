EQS-AFR: WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr


EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH / Veröffentlichung von Finanzberichten
WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

25.02.2026 / 09:10 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sozialbau.at/unternehmen/wofin

25.02.2026 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH
Lindengasse 55
1070 Wien
Österreich
Ende der MitteilungEQS News-Service

2281142 25.02.2026 CET/CEST

