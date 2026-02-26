EQS-News: Mitteilung über Transaktionen einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Mitteilung über Transaktionen einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

26.02.2026 / 23:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AMSTERDAM, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) gibt bekannt, dass das Unternehmen von Max-Hervé George, einem Mitglied seines Verwaltungsrats und Geschäftsführer, eine Meldung gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (EU MAR) erhalten hat.

SWI wurde über die folgenden von Herrn George vorgenommenen Verkaufstransaktionen informiert:

  • Am 23. Februar 2026 veräußerte Herr George 13 338 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis je Aktie von 4,5 Euro (börslich) und
  • am 24. Februar 2026 veräußerte Herr George 98 100 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis je Aktie von 4,7732 Euro (börslich).

Diese Transaktionen wurden abgeschlossen, um die öffentliche Nachfrage zu bedienen.

Diese Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 19 der EU MAR.

Hinweise für Redakteure

Informationen zur SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com) ist ein börsennotiertes, globales Investmentkonglomerat mit Unternehmergeist, das in mehreren Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, das Kreditgeschäft und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien der SWI Group basieren auf gründlicher Recherche, fundierter Kenntnis aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial auszuschöpfen. Die SWI Group stützt sich auf lokale operative Teams, um weltweit Chancen zu identifizieren, zu entwickeln und zu steuern, sowohl im Immobilienbereich als auch bei Anlagestrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von ca. 11 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 280 Beschäftigte in 26 Niederlassungen weltweit.

