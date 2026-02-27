Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 20 February 2026 to 26 February 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/02/2026

FR0013230612

5 003

16.7064

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/02/2026

FR0013230612

534

16.7776

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/02/2026

FR0013230612

4 363

17.2598

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/02/2026

FR0013230612

1 618

17.2626

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/02/2026

FR0013230612

8

17.2400

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/02/2026

FR0013230612

5 183

17.3268

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

24/02/2026

FR0013230612

1 250

17.2655

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/02/2026

FR0013230612

1 962

17.5215

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/02/2026

FR0013230612

1 484

17.5189

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/02/2026

FR0013230612

4 324

18.1602

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/02/2026

FR0013230612

2 799

18.2298

CEUX

 

 

 

TOTAL

28 528

17.4294

 

 

Tikehau Capital

