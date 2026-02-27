Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 20 February 2026 to 26 February 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/02/2026
|
FR0013230612
|
5 003
|
16.7064
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/02/2026
|
FR0013230612
|
534
|
16.7776
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/02/2026
|
FR0013230612
|
4 363
|
17.2598
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/02/2026
|
FR0013230612
|
1 618
|
17.2626
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/02/2026
|
FR0013230612
|
8
|
17.2400
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/02/2026
|
FR0013230612
|
5 183
|
17.3268
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
24/02/2026
|
FR0013230612
|
1 250
|
17.2655
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/02/2026
|
FR0013230612
|
1 962
|
17.5215
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/02/2026
|
FR0013230612
|
1 484
|
17.5189
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/02/2026
|
FR0013230612
|
4 324
|
18.1602
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/02/2026
|
FR0013230612
|
2 799
|
18.2298
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
28 528
|
17.4294
|
