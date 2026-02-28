Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte

Nun ist das passiert, womit viele gerechnet hatten. Israel und die USA greifen den Iran an. Wie lange und wie hart, lässt sich für mich zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Kolumne nicht beurteilen, dennoch wird sich aus der Reaktion der Märkte auf dieses Ereignis Interessantes ablesen lassen.

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Einloggen