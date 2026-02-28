EQS-News: CARLSBERG GIBT JEDEM FAN DAS GEFÜHL, EIN TEIL DES SPIELTAGS ZU SEIN, MIT DER GEBÄRDENSPRACHLICHEN WIEDERGABE VON 'YOU'LL NEVER WALK ALONE'

EQS-News: Carlsberg Group / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

COPENHAGEN, Dänemark, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg und sein langjähriger Partner, der Liverpool FC (LFC), unternehmen einen bedeutenden Schritt, um sicherzustellen, dass die elektrisierende Atmosphäre des Anfield-Stadions für jeden Fan zugänglich ist.

Carlsberg hat erkannt, dass zu viele Fans an Spieltagen außen vor bleiben, und hat mit dem FC Liverpool und der British Deaf Association (BDA) zusammengearbeitet, um den Fans in Anfield beizubringen, „You'll Never Walk Alone" in britischer Gebärdensprache (BSL) zu singen. Diese Initiative wird die ikonische Hymne während des Spiels von West Ham am 28. Februar in ein wirklich inklusives Erlebnis verwandeln, das als offizielles „Red Together"-Spiel des Clubs anerkannt ist und das Engagement des Clubs für Gleichheit, Vielfalt und Integration feiert.

Untersuchungen von Carlsberg zeigen, dass es im Fußball eine erhebliche Inklusionslücke gibt: 66 % der deutschen gehörlosen und schwerhörigen Fans würden gerne an den Gesängen am Spieltag teilnehmen, fühlen sich aber außerstande dazu. Dieser Mangel an Zugänglichkeit führt zu einem Gefühl der Isolation: 62 % der Betroffenen fühlen sich von der Stadionatmosphäre abgekoppelt.

Durch das Fehlen des Gebrülls der Menge und des kollektiven Gesangs werden diese Personen der Kameradschaft und der emotionalen Höhepunkte beraubt, die das Live-Sporterlebnis ausmachen.

95 % der deutschen gehörlosen und schwerhörigen Fans geben zu, dass sie sich in Kneipen und Fanzonen ausgegrenzt fühlen, was sie davon abhält, Live-Sportveranstaltungen zu besuchen, so dass die Notwendigkeit einer Änderung offensichtlich ist. Carlsberg setzt sich dafür ein, dass noch lange nach dem Schlusspfiff am 28. Februar 2026 mehr Menschen Zugang zu den besten Fußballern haben.

Carlsberg und der LFC schaffen eine neue Normalität, indem sie den Fans bei jedem Heimspiel der Männer und Frauen nach dem West-Ham-Spiel BSL-Dolmetscher zur Verfügung stellen. Als „Fan-Dolmetscher" werden sie die Kommentare vor dem Spiel und „You'll Never Walk Alone" gebärden und hoffen, ihre Rolle in der nächsten Saison weiter ausbauen zu können, damit die gehörlosen und schwerhörigen Fans diese wichtigen Elemente des Spiels nicht verpassen.

Um die Ausgrenzung zu bekämpfen, mit der 82 % der deutschen gehörlosen und schwerhörigen Fans während der Spiele konfrontiert sind, verpflichtet sich Carlsberg außerdem, das Barpersonal des LFC in den Grundlagen der Gebärdensprache zu schulen und dem Personal in den LFC-Fan-Bars und -Pubs, einschließlich einer Reihe von Greene King-Pubs im Vereinigten Königreich, Gebärdensprachunterricht zu geben.

Dieses Werk steht für den Grundsatz von Carlsberg, dass die Kraft des Fußballs in seiner kollektiven Leidenschaft liegt. „Einer der schönsten Aspekte des Fußballs ist das gemeinsame Gebrüll und die rohen Emotionen, die spontane Explosion der Freude. Sie schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit, das Millionen von Menschen verbindet", so , Lynsey Woods, Global Brand Director bei Carlsberg.

„Das Gebrüll ist jedoch nur dann wirklich kollektiv, wenn jeder Zugang dazu hat. Als stolzer Partner des FC Liverpool arbeiten wir seit über 30 Jahren zusammen, um den Fans die besten Erlebnisse zu ermöglichen und die Barrieren für diejenigen zu beseitigen, die nicht dabei sind. Mit der Einführung der Gebärdensprache im Herzen von Anfield unterrichten wir nicht nur Gebärden, sondern setzen auch ein Zeichen für ein inklusiveres und zugänglicheres Spiel für alle, die in Rot spielen."

Rishi Jain, Director of Impact beim FC Liverpool, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Carlsberg eine Initiative ins Leben zu rufen, die all dem gerecht wird, was 'You'll Never Walk Alone' bedeutet."

„Indem wir den Fans in Anfield beibringen, die Hymne in britischer Gebärdensprache zu gebärden, geben wir unseren gehörlosen und schwerhörigen Fans etwas zurück und sorgen dafür, dass sie sich am Spieltag besser einbezogen fühlen."

„Dieses langfristige Engagement für BSL-Dolmetscher und eine breitere Fan-Integration steht im Mittelpunkt unserer laufenden 'Red Together'-Strategie, um unseren Verein für alle zugänglich und inklusiv zu machen, und seine Einführung während unseres speziellen 2025/26 Red Together-Spiels macht es besonders bedeutsam."

