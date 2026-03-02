Nach Iran-Eskalation

Hinweis: Aufgrund technischer Störungen wird der Video-Player nicht immer korrekt angezeigt. Hier geht es direkt zur Sendung auf Youtube.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Öl – Hormus als Schlüsselfaktor

Der Ölpreis legt kräftig zu, Tankerbewegungen gehen zurück, und die Straße von Hormus rückt ins Zentrum der globalen Wirtschaft. Bleibt es bei einer kurzen Phase erhöhter Unsicherheit – oder steht der Energiemarkt vor einer längeren Neuordnung? Wir analysieren, was das für Inflation, Notenbanken und Wachstum bedeutet.

Netflix – Strategischer Rückzug mit Signalwirkung

Netflix beendet überraschend sein Werben um Warner Bros. Discovery. War es reine Bewertungsdisziplin oder steckt mehr dahinter? Wir sprechen über Kapitalallokation, mögliche Branchenfolgen und ob sich daraus neue Chancen ergeben.

CrowdStrike – Hält das Wachstumstempo?

Nach Börsenschluss stehen die Quartalszahlen an. Partnerschaften, Marktanteile, Bewertung – vieles spricht für Stärke, doch die Ansprüche sind hoch. Wird das Unternehmen die Erwartungen erneut übertreffen?