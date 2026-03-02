Nach Iran-Eskalation

Öl im Fokus | Netflix zieht sich zurück | CrowdStrike vor Zahlen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Öl, Shell, Lufthansa, BYD, Wynn Resorts, Nvidia, Alphabet, Teekay Tankers, Netflix, CrowdStrike.

Artikel teilen:

Hinweis: Aufgrund technischer Störungen wird der Video-Player nicht immer korrekt angezeigt. Hier geht es direkt zur Sendung auf Youtube.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Öl – Hormus als Schlüsselfaktor 

Der Ölpreis legt kräftig zu, Tankerbewegungen gehen zurück, und die Straße von Hormus rückt ins Zentrum der globalen Wirtschaft. Bleibt es bei einer kurzen Phase erhöhter Unsicherheit – oder steht der Energiemarkt vor einer längeren Neuordnung? Wir analysieren, was das für Inflation, Notenbanken und Wachstum bedeutet.

Netflix – Strategischer Rückzug mit Signalwirkung 

Netflix beendet überraschend sein Werben um Warner Bros. Discovery. War es reine Bewertungsdisziplin oder steckt mehr dahinter? Wir sprechen über Kapitalallokation, mögliche Branchenfolgen und ob sich daraus neue Chancen ergeben.

CrowdStrike – Hält das Wachstumstempo? 

Nach Börsenschluss stehen die Quartalszahlen an. Partnerschaften, Marktanteile, Bewertung – vieles spricht für Stärke, doch die Ansprüche sind hoch. Wird das Unternehmen die Erwartungen erneut übertreffen?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alphabet A
Lufthansa
Salesforce
adidas
Meta
Coinbase
Zscaler
Alphabet C
PepsiCo
PVA TePla
Philip Morris
Interactive Brokers

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute 26.02.2026
Nvidia dominiert KI – Snowflake wächst26. Feb. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Videoanalyse 02.03.2026
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.heute, 16:08 Uhr · onvista
Netflix-Aktie steigt nach Rückzug von Warner Bros.
Märkte heute 24.02.2026
Paypal vor Übernahme? – IBM-Aktie im KI-Test24. Feb. · onvista
Paypal vor Übernahme? – IBM-Aktie im KI-Test
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News