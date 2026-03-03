AeroVironment-Aktie bricht zweistellig ein

Am gestrigen Montag wurde AeroVironment trotz der Kursgewinne anderer Rüstungsunternehmen mit 18 Prozent stark abverkauft. Nachdem öffentlich wurde, dass der Drohnenhersteller möglicherweise einen Großauftrag verliert, reagierten Anleger panisch. Vom Tageshoch aus verlor die Aktie etwa 30 Prozent an Wert..

Für mehr Hintergrundinformationen und einen Ausblick schaust du dir am besten das neueste Video von Börsenprofi Martin Goersch an.