Palantir Technologies - Bärenfalle?

Es stand einiges auf dem Spiel für die Palantir-Aktie. Konkret drohte der Abschluss einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation – also einer oberen Umkehrformation. Dieses Trendwendemuster hat zuletzt aber keinen nennenswerten Abgabedruck nach sich gezogen. Vielmehr arbeitet der Technologietitel an einer Stabilisierung. Entscheidend dürfte nun die Rückeroberung der Nackenzone der o. g. S-K-S-Formation bei knapp 150 USD sein, denn dadurch würde die diskutierte Stabilisierung bestätigt und gleichzeitig die obere Trendwende negiert. Im Erfolgsfall liegt eine sog. „Bärenfalle“ bzw. ein Fehlausbruch auf der Unterseite vor (siehe Chart). „False breaks are followed by fast moves!“ So lautet eine der ältesten Tradingweisheiten überhaupt. In der Folge könnte die Palantir-Aktie von einer dynamischen Gegenbewegung profitieren, wobei die 200-Tage-Linie (akt. bei 161,67 USD) ein erstes Anlaufziel markiert. Die Hochpunkte bei 180 USD bzw. bei 188 USD stecken danach die nächsten Erholungsziele ab. Aber auch unter Risikogesichtspunkten bietet der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich die jüngste Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 138,10 USD) als Absicherung an.

Palantir Technologies (Daily)

Chart Palantir Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Chart Palantir Technologies
Quelle: LSEG, tradesignal²



