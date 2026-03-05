AKTIEN IM FOKUS: Citi-Empfehlungen treiben Airbus und Heidelberg Materials an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben bei Airbus und Heidelberg Materials am Donnerstag nach Kaufempfehlungen der Citigroup zugegriffen. Relativ deutlich ging es im Dax für die Airbus-Titel um 2,3 Prozent nach oben, während die Aktien des Heidelberger Zementherstellers mit einem etwas geringeren Anstieg um 1,2 Prozent auch zur Gewinnergruppe im weiter stabilisierten Dax zählten.

Die Hochstufung von Airbus auf "Buy" wurde vom Analysten Charles Armitage mit mehreren Faktoren begründet. Dazu zählen ein verbessertes Rüstungsgeschäft, positiver Währungseinfluss und seine Einschätzung, dass verzögerte Auslieferungen nichts am für 2027 gesteckten Ziel des Flugzeugbauers von 75 Jets pro Monat ändern dürften. Geopolitische Sorgen seien in der Flugbranche nicht von der Hand zu weisen. Dazu merkte er aber an, dass der vom Iran-Krieg getriebene Ölpreis tendenziell die Nachfrage nach treibstoffeffizienteren Flugzeugen erhöhe.

Mit Blick auf das "Buy" für Heidelberg Materials schrieb Ephrem Ravi, die zuletzt in den Aktien eingepreisten Sorgen rund um die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) seien übertrieben. Er geht von intakten Zementpreisen aus und bewertet die Auswirkungen langfristig eher neutral für die Heidelberger./tih/mis

