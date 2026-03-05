Broadcom liefert starke Zahlen – dieses Kurspotenzial ist jetzt noch drin

Der Halbleiterhersteller und KI-Profiteur Broadcom hat starke Quartalszahlen geliefert. Dementsprechend stach die Aktie am Donnerstag inmitten eines schwächeren Markts mit einem deutlichen Sprung hervor.

Börsenprofi Martin sieht eine enorme Dynamik bei den Umsätzen. Allein im Geschäft mit KI-Chips stiegen die Erlöse um 100 Prozent. Broadcom ist optimistisch gestimmt, dass dieses Wachstum im Jahresverlauf weitergehen wird.

Wie Broadcom sein Geschäft weiter diversifiziert und welche Kurse nun in der Aktie möglich sein könnten, verrät dir Martin in der Videoanalyse.