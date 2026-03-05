Märkte heute

Broadcom stark – The Trade Desk & DHL: KI-Werbung und Logistikzahlen

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Bayer, Deutsche Post, Renk, Almonty Industries, The Trade Desk, IREN, Morgan Stanley, Okta, Broadcom, Costco.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

DHL Group: Zahlen sorgen für Diskussion 

Der Logistikkonzern legt solide Jahreszahlen vor und steigert Gewinn sowie Marge. Doch der Blick nach vorne bleibt vorsichtig. Warum der Ausblick für 2026 etwas unter den Erwartungen liegt und welche Rolle Konjunktur und Frachtmärkte spielen könnten – darüber sprechen wir im Stream.

The Trade Desk: ChatGPT-Werbung im Anmarsch 

Gespräche über Werbelösungen rund um ChatGPT rücken den Ad-Tech-Spezialisten stärker in den Mittelpunkt. Ein möglicher neuer Werbemarkt entsteht – und könnte die Dynamik im digitalen Advertising spürbar verändern. Was steckt hinter den Plänen?

Broadcom: KI treibt Chipgeschäft 

Der Halbleiterkonzern meldet starke Quartalszahlen und profitiert deutlich vom Ausbau von KI-Rechenzentren. Die Nachfrage nach spezialisierten Chips steigt weiter – und Broadcom positioniert sich zunehmend als wichtiger Infrastrukturpartner für große Tech-Konzerne.  

Bayer
RENK
Almonty Industries
Broadcom
Deutsche Post
The Trade Desk
Okta
Morgan Stanley
Iren

