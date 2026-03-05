Broadcom stark – The Trade Desk & DHL: KI-Werbung und Logistikzahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

DHL Group: Zahlen sorgen für Diskussion

Der Logistikkonzern legt solide Jahreszahlen vor und steigert Gewinn sowie Marge. Doch der Blick nach vorne bleibt vorsichtig. Warum der Ausblick für 2026 etwas unter den Erwartungen liegt und welche Rolle Konjunktur und Frachtmärkte spielen könnten – darüber sprechen wir im Stream.

The Trade Desk: ChatGPT-Werbung im Anmarsch

Gespräche über Werbelösungen rund um ChatGPT rücken den Ad-Tech-Spezialisten stärker in den Mittelpunkt. Ein möglicher neuer Werbemarkt entsteht – und könnte die Dynamik im digitalen Advertising spürbar verändern. Was steckt hinter den Plänen?

Broadcom: KI treibt Chipgeschäft

Der Halbleiterkonzern meldet starke Quartalszahlen und profitiert deutlich vom Ausbau von KI-Rechenzentren. Die Nachfrage nach spezialisierten Chips steigt weiter – und Broadcom positioniert sich zunehmend als wichtiger Infrastrukturpartner für große Tech-Konzerne.