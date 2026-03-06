Dax startet Erholungsversuch

Am Freitag dürfte der Dax mit einem Erholungsversuch dran bleiben an den 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 23.930 Punkte. Am schwachen Wochenergebnis von damit immer noch gut fünf Prozent würde dies aber wenig ändern. Noch vor einer Woche hatte der Dax sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Im Zuge des Iran-Krieges zogen die Öl- und Gaspreise deutlich an, was Konjunktur- und Inflationssorgen weckte. Etwas Entlastung brachten nun leicht sinkende Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte. Neben dem Iran-Krieg haben die Anleger zu Wochenschluss den US-Arbeitsmarktbericht im Blick, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist. Die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus auch wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

USA: Verluste

Nach einer kleinen Erholung zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Außerdem fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Beides weckt Inflationssorgen und lässt die Renditen am Anleihemarkt steigen. Der Dow fiel um 1,61 Prozent auf 47.954,74 Punkte und sank damit nun auch unter die gleitende 90-Tage-Durchschnittslinie, die ein viel beachteter mittelfristiger Trendindikator ist. Ende Februar war der bekannteste Wall-Street-Index bereits unter die kurzfristige 21-Tagelinie gefallen. Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,56 Prozent nach auf 6.830,71 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um noch moderatere 0,29 Prozent auf 25.020,41 Punkte nach unten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.954 - 1,61 Prozent &P 500 6.830 - 0,56 Prozent Nasdaq 22.784 - 0,26 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Thema bleibt der Iran-Krieg und die damit verbundenen Sorgen in puncto Öl- und Erdgaspreise, deren Anstieg Konjunktur- und Inflationssorgen geweckt haben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um rund ein halbes Prozent. Mit Blick auf China legte der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong im späten Handel um 1,8 Prozent zu, während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent vorrückte. Verluste gab es indes in Australien.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 55.620 + 0,45 Prozent Hang Seng 25.321 + 1,80 Prozent CSI 300 4.735 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,30 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,14 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 84,99 USD - 0,42 USD WTI 80,26 USD - 0,56 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 232 (257) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 40 (41,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 75 (74) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 55 (53,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 220 (260) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS SENKT INFINEON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 45 (47) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX