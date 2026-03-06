Vorbörse 06.03.2026

Dax startet Erholungsversuch

onvista · Uhr
Am Freitag dürfte der Dax mit einem Erholungsversuch dran bleiben an den 24.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 23.930 Punkte. Am schwachen Wochenergebnis von damit immer noch gut fünf Prozent würde dies aber wenig ändern. Noch vor einer Woche hatte der Dax sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Im Zuge des Iran-Krieges zogen die Öl- und Gaspreise deutlich an, was Konjunktur- und Inflationssorgen weckte. Etwas Entlastung brachten nun leicht sinkende Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte. Neben dem Iran-Krieg haben die Anleger zu Wochenschluss den US-Arbeitsmarktbericht im Blick, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist. Die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus auch wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

USA: Verluste

Nach einer kleinen Erholung zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder nachgegeben. Für Verunsicherung sorgen die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Außerdem fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten überraschend robust aus. Beides weckt Inflationssorgen und lässt die Renditen am Anleihemarkt steigen. Der Dow fiel um 1,61 Prozent auf 47.954,74 Punkte und sank damit nun auch unter die gleitende 90-Tage-Durchschnittslinie, die ein viel beachteter mittelfristiger Trendindikator ist. Ende Februar war der bekannteste Wall-Street-Index bereits unter die kurzfristige 21-Tagelinie gefallen. Der marktbreite S&P 500 gab am Donnerstag um 0,56 Prozent nach auf 6.830,71 Punkte. Für den Nasdaq 100  ging es um noch moderatere 0,29 Prozent auf 25.020,41 Punkte nach unten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.954- 1,61 Prozent
S&P 5006.830- 0,56 Prozent
Nasdaq 22.784- 0,26 Prozent

Asien: Überwiegend Gewinne

Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Thema bleibt der Iran-Krieg und die damit verbundenen Sorgen in puncto Öl- und Erdgaspreise, deren Anstieg Konjunktur- und Inflationssorgen geweckt haben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um rund ein halbes Prozent. Mit Blick auf China legte der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong im späten Handel um 1,8 Prozent zu, während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,3 Prozent vorrückte. Verluste gab es indes in Australien.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22555.620+ 0,45 Prozent
Hang Seng25.321+ 1,80 Prozent
CSI 3004.735+ 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,30- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,84+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,14+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1607- 0,31  Prozent
Dollar in Yen157,82+ 0,45 Prozent
Euro in Yen183,18+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent84,99 USD- 0,42 USD
WTI80,26 USD- 0,56 USD

Umstufungen von Aktien:

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 232 (257) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 40 (41,20) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 75 (74) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 55 (53,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

RBC SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 220 (260) EUR - 'SECTOR PERFORM'

UBS SENKT INFINEON AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 45 (47) EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

