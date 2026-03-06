FT-Bericht

US-Regierung verweigert Rückzahlung illegaler Zölle

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Shutterstock.com/Karolis Kavolelis

Die US-Regierung hat einem Medienbericht zufolge die Rückerstattung von Zöllen abgelehnt, die der Oberste Gerichtshof der ‌USA für rechtswidrig erklärt hat. Die "Financial Times" bezog sich in ihrem am ⁠Freitag ⁠veröffentlichten Bericht auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen.

Der Oberste Gerichtshof der ‌USA hatte die von ‌US-Präsident Donald Trump auf Basis eines Notstandsgesetzes verhängten Abgaben am 20. ⁠Februar für unzulässig erklärt. Der Supreme ‌Court machte ⁠jedoch keine Vorgaben zur Abwicklung der Rückzahlungen an die mehr als 300.000 betroffenen Importeure. Rund ‌2000 Unternehmen ⁠haben Klage eingereicht. Trump ⁠hat erklärt, die Rechtsstreitigkeiten um die Auszahlung könnten sich über fünf Jahre hinziehen.

Das könnte dich auch interessieren

Drei Fragen an Bernecker 06.03.2026
Wie riskant ist eine gesperrte Straße von Hormus? Warum fällt Gold? Kommen Zinsanhebungen?heute, 12:00 Uhr · onvista
Wie riskant ist eine gesperrte Straße von Hormus? Warum fällt Gold? Kommen Zinsanhebungen?
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen sieht
Vorbörse 06.03.2026
Dax startet Erholungsversuchheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet Erholungsversuch
Dax Tagesrückblick 05.03.2026
Dax rutscht deutlich ab - steigende Ölpreise verunsichern Anlegergestern, 17:57 Uhr · onvista
Dax rutscht deutlich ab - steigende Ölpreise verunsichern Anleger
Dax Chartanalyse 06.03.2026
Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauftheute, 11:28 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Alle Premium-News