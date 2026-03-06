W​e​r​b​u​n​g von
UniCredit Bank GmbH

The Bottom Line: Geopolitische Spannungen und US‑Preisdaten im Fokus

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:

In der kommenden Woche stehen die wirtschaftlichen Folgen des Iran‑Kriegs im Mittelpunkt. Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten erhöhen die Aufmerksamkeit für mögliche Auswirkungen auf Energiepreise und Lieferketten, insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lage in der Straße von Hormus. Parallel dazu rücken in den USA die anstehenden CPI‑ und PCE‑Daten in den Fokus, die Aufschluss über die jüngste Entwicklung der Verbraucherpreise und des Konsums geben sollen.

Darüber hinaus stehen weitere zentrale US‑Daten an, darunter Informationen zu Einkommen, Ausgaben und zur Preisentwicklung bei Waren, Dienstleistungen und Wohnraum. Gleichzeitig bleibt die Situation an den globalen Energiemärkten prägend, da Angriffe auf Infrastruktur und Transportwege im Golfraum die Diskussion über Versorgungssicherheit und Kosten verstärken.

👉 Jetzt lesen: UniCredit – The Bottom Line

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

Das könnte dich auch interessieren

Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Drei Fragen an Bernecker 06.03.2026
Wie riskant ist eine gesperrte Straße von Hormus? Warum fällt Gold? Kommen Zinsanhebungen?heute, 12:00 Uhr · onvista
Wie riskant ist eine gesperrte Straße von Hormus? Warum fällt Gold? Kommen Zinsanhebungen?
Geplantes Altersvorsorge-Depot
ETFs kaufen und Geld vom Staat kassieren – so soll’s funktionierengestern, 16:37 Uhr · onvista
ETFs kaufen und Geld vom Staat kassieren – so soll’s funktionieren
Vorbörse 06.03.2026
Dax startet Erholungsversuchheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet Erholungsversuch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Alle Premium-News