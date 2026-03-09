Flucht in den Dollar hält an - Inflationsdaten im Fokus

Der Eurokurs in Dollar ging in der abgelaufenen Handelswoche nach dem Unterschreiten der entscheidenden Unterstützung in Form des EMA50 im Tageschart den Weg des geringsten Widerstands und setzte unter die Marke von 1,16 Dollar zurück. Dieser Trend setzt sich zum Start in die neue Woche nahtlos fort. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Die anstehenden Wirtschaftsdaten sind in Anbetracht der kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten aktuell eher zweitrangig, die geopolitische Situation hat den Devisenmarkt fest im Griff - die Flucht in den US-Dollar als sicheren Hafen ist nach wie vor dominant und das dürfte in den kommenden Tagen wohl auch noch so bleiben.

Dennoch sollten Händler im Hinterkopf haben, dass im Wochenverlauf wichtige Inflationsdaten aus den USA publiziert werden. Am Mittwochnachmittag stehen die US-Konsumentenpreise auf dem Kalender und am Freitag der PCE-Preisindex. Beide Daten kommen auf Grund der Zeitumstellung in den USA am vergangenen Wochenende jeweils schon um 13:30 Uhr statt wie gewohnt um 14:30 Uhr.

Charttechnischer Ausblick:

Das Chartbild spielt vor dem Hintergrund der kriegerischen Handlungen im Nahen Osten derzeit nur eine untergeordnete Rolle - Schlagzeilen in Bezug auf den Konflikt dominieren aktuell das Preisgeschehen.

Im Tageschart hat sich ein kurzfristiger Abwärtstrend (graue Linie) ausgebildet, größere Erholungsbewegungen wären erst wieder oberhalb dieser Trendlinie zu favorisieren. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands weiter südwärts Richtung 1,15 Dollar und potenziell sogar 1,14 Dollar.

Montag: 21:35 Uhr: Rede US-Präsident Trump

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 13:30 Uhr US-Konsumentenpreise

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 13:30 Uhr PCE-Preisindex

