Realitätscheck KI-Boom: So stehen die Chancen für einen neuen Aufschwung - ntv Zertifikate 27.02.26

Uhr
KI
In den vergangenen Jahren gab es für die großen #Tech-Werte in den USA quasi nur eine Richtung - und zwar nach oben. In den letzten Monaten ist diese Rally allerdings eher ins Stocken geraten. Doch selbst dann, wenn sich der Markt seitwärts oder sogar nach unten bewegt, lässt sich mit #Discountzertifikaten noch #Rendite machen. Wie das genau funktioniert, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.

