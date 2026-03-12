So baust du mit der DCA-Strategie ein Krypto-Musterdepot auf

In dieser Analyse startet Alexander Mayer ein neues marktnahes Krypto-Musterdepot und nutzt die aktuelle Bärenmarktphase bei Bitcoin gezielt für eine langfristige Dollar-Cost-Averaging-Strategie (DCA). Nachdem in der letzten Folge bereits die theoretischen Grundlagen dieser Strategie erläutert wurden, steht nun die praktische Umsetzung im Fokus: Wie lässt sich ein Krypto-Portfolio systematisch in einem schwachen Marktumfeld aufbauen – und welche Rolle spielt Bitcoin dabei als Fundament eines langfristigen Investments?

Ausgangspunkt ist ein bestehendes Echtgeld-Beispieldepot, aus einer früheren Kooperation mit der BISON App. Dieses dient nun als Basis für ein weitgeführtes Musterdepot, das im Verlauf des aktuellen Bärenmarktes Schritt für Schritt ausgebaut werden soll.

Im Mittelpunkt steht dabei eine langfristige Portfolio-Struktur mit Bitcoin als dominante Kernposition. Ergänzt wird diese durch zentrale Infrastruktur-Projekte des Krypto-Sektors wie Ethereum, Solana und Chainlink sowie mehrere spekulativere Beimischungen.

Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die übergeordneten Marktmechanismen des Krypto-Sektors. Anhand der historischen Vier-Jahres-Zyklen wird eingeordnet, warum die Jahre nach einem Bullenmarkt typischerweise von längeren Bärenmarktphasen geprägt sind – und weshalb genau diese Phasen aus Sicht des Portfolioaufbaus besonders interessant sein können. Ergänzend wird die charttechnische Situation bei Bitcoin sowie wichtige makroökonomische Faktoren für die zukünftige Entwicklung beleuchtet.