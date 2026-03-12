Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Swiss Prime Site: Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu



12.03.2026 / 18:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Zug, 12. März 2026

Genehmigung Jahresabschluss 2025 und Dividendenausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie

Zustimmung zum Bericht über nichtfinanzielle Belange

Genehmigung der Vergütungen an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Prime Site AG in Zug stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.

Genehmigung Jahresabschluss 2025 und Dividendenausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.50 brutto (CHF 2.888 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt.

Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.75 brutto je Namenaktie (CHF 1.138 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.75 je Namenaktie (ausgenommen sind jeweils die von der Gesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Namenaktien).

Die Auszahlung der ordentlichen Dividende und die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven wird am 31. März 2026 in Höhe von CHF 2.888 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen; die Aktien handeln ab und inklusive dem 27. März 2026 ohne Dividendenberechtigung (Ex-Datum).

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich des nichtfinanziellen Berichts und der Vergütungen Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung sowohl den Bericht über nichtfinanzielle Belange als auch den Vergütungsbericht 2025 von Swiss Prime Site gutgeheissen. Darüber hinaus genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre in zwei separaten, bindenden Abstimmungen die Gesamtvergütung 2026 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe.

Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsrätinnen (Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter) und Verwaltungsräte (Ton Büchner, Reto Conrad, Thomas Studhalter, Detlef Trefzger) für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Ton Büchner wurde ausserdem als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass sowie Detlef Trefzger wurden zudem für eine weitere Amtszeit als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses gewählt.

Die nächste ordentliche Generalversammlung wird voraussichtlich am 11. März 2027 stattfinden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Investor Relations, Florian Hauber Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swissMedia Relations, Patrick Friedli Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss

Swiss Prime Site ist das grösste Immobilienunternehmen der Schweiz und eine der führenden kommerziellen Immobiliengesellschaften in Europa. Das Immobilienportfolio von rund CHF 28 Mrd. umfasst sowohl eigene Liegenschaften als auch für Dritte verwaltete Immobilien. Die eigenen Gebäude haben einen Wert von knapp CHF 14 Mrd. und konzentrieren sich auf die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel und Infrastruktur. Das Portfolio erstreckt sich über die dicht besiedelten Regionen Zürich, Genf und Basel, wo Swiss Prime Site überwiegend Immobilien an den besten Lagen besitzt. Der Geschäftsbereich Asset Management, Swiss Prime Site Solutions, verfügt über verwaltete Vermögen von über CHF 14 Mrd. Das Produktangebot umfasst offene und geschlossene Fonds sowie Beratungsmandate für Drittinvestoren. Dabei erfolgt die Anlage, je nach Produkt, überwiegend in Wohnimmobilien sowie in Geschäftsliegenschaften in der Schweiz und in Deutschland.

Swiss Prime Site zeichnet sich durch ein sehr erfahrenes Team in den Bereichen Portfoliomanagement und -entwicklung, eine starke Wachstumsperspektive, hohe Ertragskontinuität und ein hervorragendes Rendite-Risiko-Profil aus.

Swiss Prime Site wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zug. Seit 2000 ist das Unternehmen an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zum Ende der letzten Berichtsperiode betrug die Marktkapitalisierung CHF 10 Mrd.

