Nach positivem Analysten-Kommentar

Zalando-Aktienkurs legt knapp acht Prozent zu

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
(dpa-AFX) - Eine optimistischere Einstufung der Investmentbank Bernstein hat die Aktien von Zalando am Freitag zurück in Richtung ihrer 200-Tage-Linien getrieben. Die Aktien des Onlinehändlers gewannen fast zwischenzeitlich fast zehn Prozent auf 24,20 Euro und lagen zuletzt noch knapp acht Prozent im Plus. Die 200-Tage-Linien als langfristige Trendbarometer liegen bei rund 24,70 Euro. Bernstein-Experte William Woods setzte ein Kursziel von 25 Euro an und gab sein "Underperform"-Votum auf.

"Zalando ist zwar nur ein Kaufhaus, aber ein Kaufhaus, das Geld verdient", schrieb Woods. Er lobte den verbesserten Barmittelzufluss und den Start von Ausschüttungen an die Anleger. Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sieht er gelassen und befürchtet keine existenzgefährdende Verdrängung.

Zalando-Aktien hatten sich zwischen Ende Februar 2025 und Anfang März in gut einem Jahr mehr als halbiert auf 18,79 Euro. Seit acht Tagen sind sie allerdings klar auf Erholungskurs./ag/jha/

Zalando

