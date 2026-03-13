Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.03.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Apollo SilverBericht Geschäftsjahr 2025
EQ RESOURCESBericht 2. Quartal 2026
European LithiumBericht 2. Quartal 2026
EUROPEAN METALS HOLDINGSBericht 2. Quartal 2026
KYIVSTAR GROUP LTDBericht Geschäftsjahr 2025
Lithium AmericasBericht Geschäftsjahr 2025
Metasphere LabsBericht 2. Quartal 2026
MTM Critical MetalsBericht 2. Quartal 2026
PARROTBericht Geschäftsjahr 2025
Perpetua ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Powszechna Kasa Oszczednosci BankBericht Geschäftsjahr 2025
SELLAS Life SciencesBericht Geschäftsjahr 2025
Silver MinesBericht 2. Quartal 2026
ST.GEORGE MINING LTDBericht 2. Quartal 2026
UniqaBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

