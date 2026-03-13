Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.03.2026
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Apollo Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EQ RESOURCES
|Bericht 2. Quartal 2026
|European Lithium
|Bericht 2. Quartal 2026
|EUROPEAN METALS HOLDINGS
|Bericht 2. Quartal 2026
|KYIVSTAR GROUP LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lithium Americas
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Metasphere Labs
|Bericht 2. Quartal 2026
|MTM Critical Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|PARROT
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Perpetua Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|SELLAS Life Sciences
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Silver Mines
|Bericht 2. Quartal 2026
|ST.GEORGE MINING LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Uniqa
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
