EQS-News: Die China International Supply Chain Expo präsentiert mit Beginn des 100-Tage-Countdowns und über 500 Ausstellern ihre KI-Zone

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Die China International Supply Chain Expo präsentiert mit Beginn des 100-Tage-Countdowns und über 500 Ausstellern ihre KI-Zone



15.03.2026 / 04:35 CET/CEST

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PEKING, 15. März 2026 /PRNewswire/ -- Der Countdown von 100 Tagen bis zur vierten China International Supply Chain Expo (CISCE) hat begonnen. Unter dem Motto „Die Welt verbinden für eine gemeinsame Zukunft" hat sich die Veranstaltung im Laufe von drei Auflagen zu einer wichtigen Plattform entwickelt, die die internationale Zusammenarbeit in Industrie- und Lieferketten fördert. Ihr Konzept und ihr Wert haben weit über China hinaus Wirkung gezeigt und dazu beigetragen, einen globalen Standard zu etablieren. Die internationale Norm ISO 25639-1 „Messen und Veranstaltungen – Begriffe", die gemeinsam von der globalen Wirtschaft entwickelt wurde, greift ausdrücklich den innovativen Ansatz der CISCE auf und enthält Formulierungen, die den Schwerpunkt der Messe auf die Vernetzung von Unternehmen mit potenziellen Partnern entlang der gesamten Lieferkette widerspiegeln.

Die diesjährige Messe wird mit der Einführung ihres ersten Bereichs für künstliche Intelligenz einen Meilenstein setzen und einen umfassenden Einblick in das KI-Ökosystem bieten, das Daten, Rechenleistung und Anwendungen umfasst. In den sechs vorgestellten Bereichen der Lieferkette – fortschrittliche Fertigung, saubere Energie, intelligente Fahrzeuge, digitale Technologie, gesundes Leben und grüne Landwirtschaft – sowie im Ausstellungsbereich für Lieferkettendienstleistungen werden die Besucher eine Reihe neuer Akteure – sowohl aus China als auch aus dem Ausland – in aufstrebenden und zukunftsweisenden Bereichen wie KI-gestützter Robotik, dem Drohnen- und Niedrigflugsektor sowie der Biofertigung antreffen, neben etablierten Namen, die die neuesten Fortschritte bei der Modernisierung von Industrie und Lieferkette präsentieren. Ein weiteres neues Merkmal der vierten CISCE wird eine stärkere Ausrichtung auf gezielte Zusammenarbeit sein. Aufbauend auf dem bisherigen Format des „Ehrengastlandes" werden in diesem Jahr erstmals „Gastprovinzen" eingeführt, wobei Provinzen, Bundesstaaten und Regionen aus Übersee mit besonderen industriellen Vorteilen zur Teilnahme eingeladen werden, um eine gezieltere Geschäftsvermittlung mit chinesischen Provinzen, Städten und Unternehmen zu ermöglichen.

Die Begeisterung in der internationalen Geschäftswelt ist nach wie vor groß. Auf der dritten CISCE machten Aussteller von außerhalb Chinas 35 % der Teilnehmer aus und über 40 Führungskräfte von Fortune-Global-500-Unternehmen sowie 172 Delegationen aus dem Ausland reisten eigens für die Messe nach China. Dies spiegelt das große Interesse internationaler Unternehmen an Partnerschaften in der Lieferkette und an Chancen auf dem chinesischen Markt wider. Die Vorbereitungen schreiten reibungslos voran. Neunzehn internationale Roadshows wurden bereits durchgeführt, um die Messe weltweit vorzustellen. Die Veranstalter streben damit ein weiteres Wachstum sowohl beim Anteil der internationalen Aussteller als auch bei der Zahl der Besucherdelegationen an. Mehr als 500 Unternehmen aus China und der ganzen Welt haben sich bereits als Aussteller angemeldet, und die Anmeldephase steht kurz vor dem Abschluss.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://en.cisce.org.cn/

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