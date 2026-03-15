Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?

Derzeit kommen einige Besorgnis erregende Nachrichten aus dem Bereich der privaten Kreditfonds. Einige dieser Fonds müssen abwerten oder beschränken die Möglichkeit für Anleger, ihr Geld abzuziehen. So mancher fragt sich, ob sich hier nun das wiederholt, was wir in der Finanzkrise mit den Subprime-Krediten auf dem Immobilienmarkt in den USA erlebt haben. Tatsächlich ist der Markt für private Kreditfonds in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Seit 2008 hat sich das Volumen auf aktuell 3,5 Billionen Euro verzehnfacht.

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