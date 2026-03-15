Kolumne von Stefan Riße

Krise privater Kreditfonds: Droht ein Lehman 2.0?

Acatis · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Private Kreditfonds haben nach der Weltfinanzkrise eine Rolle übernommen, die zuvor die Banken ausgeübt haben. Jetzt geraten einige in Schwierigkeiten – und könnten damit auch die Aktienmärkte beeinflussen.

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Quelle: bangoland/Shutterstock.com

Derzeit kommen einige Besorgnis erregende Nachrichten aus dem Bereich der privaten Kreditfonds. Einige dieser Fonds müssen abwerten oder beschränken die Möglichkeit für Anleger, ihr Geld abzuziehen. So mancher fragt sich, ob sich hier nun das wiederholt, was wir in der Finanzkrise mit den Subprime-Krediten auf dem Immobilienmarkt in den USA erlebt haben. Tatsächlich ist der Markt für private Kreditfonds in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Seit 2008 hat sich das Volumen auf aktuell 3,5 Billionen Euro verzehnfacht.

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