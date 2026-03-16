Deutsche Anleihen: Zur Kasse gesunken - Umlaufrendite bei 2,90 Prozent

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,89 Prozent am Vortag auf 2,90 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 59 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,29 Prozentpunkten. Dem standen 16 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,06 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,4 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 123,73 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas

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