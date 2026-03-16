Euro stoppt vorerst Kursverluste zum US-Dollar

(dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1429 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitag.

Zuvor hatte eine Dollar-Stärke den Euro belastet. In der vergangenen Woche war der Dollar wegen der Folgen des Iran-Kriegs als Krisenwährung gefragt, während der Kurs der Gemeinschaftswährung um etwa zwei Cent gesunken war. In den kommenden Handelstagen rechnen Analysten der Dekabank eher mit weiteren Kursschwankungen an den Märkten.

"Es zeichnet sich immer stärker eine länger anhaltende Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus ab", heißt es bei der Dekabank. Hierdurch würden schrittweise Stresssignale an den Ölmärkten zunehmen und damit auch die wirtschaftlichen Schäden. Erst wenn Handelsschiffe die für den Transport von Öl und Gas wichtige Meerenge wieder regelmäßig passieren können, oder bei einem Kriegsende sei wieder mit mehr Risikofreude der Anleger zu rechnen.

Neben dem Krieg im Nahen Osten haben Investoren auch Zinsentscheidungen von wichtigen Notenbanken im Blick. Auf dem Programm stehen im weiteren Verlauf der Woche unter anderem geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der US-Notenbank Fed und der japanischen Notenbank auf dem Programm./jkr/stk