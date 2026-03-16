KI-Cloudfirma

Meta vergibt Multimilliardenauftrag an Nebius

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Cloud-Anbieter Nebius hat einen milliardenschweren Auftrag von Meta erhalten. Die Facebook-Mutter sichere sich ab 2027 Zugriff auf Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) ‌im Wert von zwölf Milliarden Dollar, teilte der niederländische Konzern am Montag mit. Darüber hinaus ⁠könne ⁠Meta in den kommenden fünf Jahren sämtliche anderweitig nicht verkauften Kapazitäten im Volumen weiterer 15 Milliarden Dollar anmieten. Die in den USA notierten Nebius-Titel stiegen am Montag vorbörslich ‌um mehr als 14 Prozent.

Das ‌Unternehmen gehört zu den sogenannten Neoclouds: Diese Firmen spezialisieren sich auf den Bau und Betrieb ⁠von KI-Rechenzentren. Da die großen Technologiekonzerne händeringend nach ‌zusätzlichen Rechenkapazitäten für ChatGPT, ⁠Gemini & Co. suchen, wächst die Branche rasant. Nebius will bis 2030 Rechenzentren mit einem Strombedarf von insgesamt fünf Gigawatt in ‌Betrieb nehmen. Dies ⁠entspricht der Leistung von ⁠vier bis fünf Atomkraftwerken. Neben Meta hat auch Microsoft Cloud-Ressourcen im Milliardenwert bei Nebius gebucht. Vor einigen Tagen kündigte der Chipkonzern Nvidia seinen Einstieg bei Nebius an.

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