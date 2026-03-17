Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die italienische Großbank Unicredit hat am Montag ein überraschend niedriges Übernahmeangebot für den Dax-Konzern angekündigt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.
Quelle: Lurchimbach/Shutterstock.com
Die italienische Großbank Unicredit macht ernst: Am Montag kündigte sie an, ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank abgeben zu wollen. Der Aktienkurs des Dax-Konzerns stieg daraufhin deutlich und verteuerte sich bis zum Handelsschluss um fast neun Prozent. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen für Commerzbank-Aktionäre.
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