FED Pressekonferenz | Vorletzte Sitzung für Powell

Markus Koch · Uhr
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Die Fed belässt die Zinsen wie erwartet bei 3,50 bis 3,75 Prozent, schärft aber den Ton bei den Risiken nach.
Neu im Statement ist der Hinweis auf erhöhte Unsicherheit und auf die ungewissen Folgen der Nahost-Entwicklungen für die US-Wirtschaft.
Gleichzeitig hebt die Notenbank ihre BIP-Prognosen für 2026 auf 2,4 Prozent, 2027 auf 2,3 Prozent und 2028 auf 2,1 Prozent an.
Auch die Inflationsprognosen steigen: Der PCE für 2026 klettert von 2,4 auf 2,7 Prozent, der Core PCE ebenfalls auf 2,7 Prozent.
Trotz höherer Wachstums- und Inflationsannahmen bleiben die Dot Plots fast unverändert, weiter ist nur eine Zinssenkung für 2026 und 2027 eingepreist.
Der Markt liest das als klare Botschaft: keine Zinssenkung jetzt, aber ein wachsender Respekt der Fed vor geopolitischen Risiken und neuem Inflationsdruck.


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