PPI Daten heiß | FED Sitzung | IRAN aktuell | Wall Street schwächer

Markus Koch · Uhr
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Die US-Aktienfutures stehen vor der Fed-Entscheidung unter Druck, nachdem die neuen Inflationsdaten deutlich heißer ausgefallen sind als erwartet.
Der Erzeugerpreisindex (PPI) steigt im Februar um 0,7 % zum Vormonat statt der erwarteten 0,3 %, im Jahresvergleich um 3,4 % statt 3,0 %.
Auch die Kernrate überrascht nach oben: Core PPI plus 0,5 % zum Vormonat statt 0,3 %, im Jahresvergleich plus 3,9 % statt 3,7 %.
Zusätzlich belastet der Ölmarkt: WTI notiert zeitweise bei rund 97 Dollar, Brent fast bei 107 Dollar – ein weiterer Risikofaktor für Inflation und Stimmung.
Damit richtet sich der volle Blick auf die Fed, auf Jerome Powell und die Frage, ob steigende Preise und geopolitischer Druck den Ton der Notenbank verschärfen; nachbörslich steht zudem Micron Technology (MU) mit Zahlen im Fokus.

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