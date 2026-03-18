US-Notenbank vor Zinsentscheid inmitten des Iran-Krieges

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts der wirtschaftlichen Verunsicherung durch den Iran-Krieg wird die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch (18. März) wohl nicht verändern. Ökonomen erwarten ganz überwiegend, dass der Leitzins weiter in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent verharren wird. Bereits Ende Januar hatte die Fed ihre Zinsen nicht angetastet.

Die Finanzmärkte werden am Mittwoch vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung im Blick haben. Dort dürfte er Auskunft über den ökonomischen Ausblick geben.

Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen./jsl/DP/stw

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