CrowdStrike: KI-Wachhund auf Rekordjagd – Warum der Cybersecurity-Gigant die Wall Street begeistert

Rekordzahlen und finanzielle Stärke: Die aktuellen Fundamentaldaten

CrowdStrike hat Anfang März 2026 seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen der Wall Street spürbar übertroffen. Der Umsatz kletterte auf beeindruckende 1,31 Milliarden US-Dollar, was einem starken Wachstum von rund 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders wichtig für Sie als Anleger ist der sogenannte jährlich wiederkehrende Umsatz, also die fest eingeplanten Abo-Einnahmen der Kunden, die dem Konzern enorme Planungssicherheit geben. Diese wichtige Kennzahl hat erstmals die magische Grenze von fünf Milliarden US-Dollar durchbrochen und lag zuletzt bei 5,25 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen hochgradig profitabel und erwirtschaftete einen Rekord beim freien Cashflow, was bedeutet, dass nach allen laufenden Ausgaben sehr viel echtes Geld in der Kasse bleibt. Auch an der Börse spiegelt sich diese operative Stärke wider, denn die Aktie notierte Mitte März 2026 robust im Bereich von über 430 US-Dollar.