Der marokkanische Fußballverband FRMF begrüßt die Entscheidung der CAF-Berufungskommission als Bekräftigung der Regeln und der Stabilität internationaler Wettbewerbe

Nach der Bekanntgabe der CAF-Berufungskommission begrüßt der Königliche Marokkanische Fußballverband (FRMF) die Entscheidung, die den Vorrang der Wettbewerbsregeln bekräftigt und die für den ordnungsgemäßen Ablauf internationaler Turniere notwendigen Voraussetzungen stärkt.

Von Anfang an, nach den Vorfällen, die zur Unterbrechung des Spiels führten, vertrat der FRMF eine klare und konsequente Haltung: die strikte Anwendung der geltenden Vorschriften. Das Vorgehen des Verbandes richtete sich ausschließlich nach diesem Grundsatz.

Nach der Einlegung der Berufung hat die CAF nun bestätigt, dass die geltenden Vorschriften nicht ordnungsgemäß durchgesetzt wurden.

Während des gesamten Verfahrens handelte der FRMF in voller Übereinstimmung mit allen relevanten rechtlichen und verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen, wobei der Schwerpunkt stets auf der Wahrung seiner Rechte und der Aufrechterhaltung der Integrität des Wettbewerbs lag.

Diese Entscheidung schafft Klarheit über den geltenden Rahmen und stärkt die Konsistenz und Glaubwürdigkeit internationaler Wettbewerbe, insbesondere im afrikanischen Fußball.

Die FRMF setzt sich weiterhin für die konsequente und faire Anwendung der Wettbewerbsvorschriften in allen kontinentalen und internationalen Gremien ein. Sie richtet ihren Fokus nun auf den bevorstehenden Sportkalender, einschließlich der FIFA-Weltmeisterschaft und des für diesen Sommer geplanten Afrika-Cups der Frauen.

Die FRMF lobt zudem alle teilnehmenden Nationen des diesjährigen Afrika-Cups (AFCON), der einmal mehr die Stärke und Dynamik des afrikanischen Fußballs unterstrichen hat.

Quelle:AETOSWire

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Omar KHYARI

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