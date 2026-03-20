Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
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|Apex Critical Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|Bechtle
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Canada Nickel
|Bericht 1. Quartal 2026
|Carnival PLC
|Bericht 1. Quartal 2026
|CHINA HONGQIAO GROUP
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|Fuchs
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fury Gold Mines
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NAC Kazatomprom
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PARAZERO TECHNOLOGIES LTD
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|Sinopharm Group
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|Xpeng (ADR)
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|ZIJIN GOLD INT.CO. O.N.
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|Zijin Mining Group H
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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