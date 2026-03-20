Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.03.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Apex Critical MetalsBericht 2. Quartal 2026
BechtleBericht Geschäftsjahr 2025
Canada NickelBericht 1. Quartal 2026
Carnival PLCBericht 1. Quartal 2026
CHINA HONGQIAO GROUPBericht Geschäftsjahr 2025
China Petroleum & ChemicalBericht Geschäftsjahr 2025
Data ModulBericht Geschäftsjahr 2025
FuchsBericht Geschäftsjahr 2025
Fury Gold MinesBericht Geschäftsjahr 2025
NAC KazatompromBericht Geschäftsjahr 2025
PARAZERO TECHNOLOGIES LTDBericht Geschäftsjahr 2025
Sinopharm GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Xpeng (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2025
ZIJIN GOLD INT.CO. O.N.Bericht Geschäftsjahr 2025
Zijin Mining Group HBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bechtle
Xpeng (ADR)
Apex Critical Metals
Fuchs
Zijin Mining Group H
Carnival PLC
NAC Kazatomprom
Canada Nickel
China Petroleum & Chemical
CHINA HONGQIAO GROUP
PARAZERO TECHNOLOGIES LTD
Fury Gold Mines
Data Modul
ZIJIN GOLD INT.CO. O.N.
Sinopharm Group

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