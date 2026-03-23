Crash oder Chance? Die entscheidende Börsenwoche steht bevor

Die Märkte stehen weiterhin unter Hochspannung: Geopolitik, Energiepreise und Geldpolitik greifen aktuell ineinander wie selten zuvor. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten sorgt für massive Verwerfungen an den Rohstoffmärkten, während gleichzeitig die Notenbanken eine zunehmend restriktive Haltung einnehmen. Aktienindizes rund um den Globus haben bereits mehrere Verlustwochen in Folge hinter sich – und eine nachhaltige Stabilisierung ist bislang nicht in Sicht.

Besonders im Fokus steht die Entwicklung am Ölmarkt: Die anhaltende Störung wichtiger Handelsrouten treibt die Preise weiter nach oben und erhöht den Inflationsdruck weltweit. Gleichzeitig sorgt die US-Notenbank mit ihrem restriktiveren Ausblick für zusätzliche Unsicherheit an den Kapitalmärkten. Gold verliert trotz Krisenumfeld an Boden, während Bitcoin ebenfalls unter der allgemeinen Risk-off-Stimmung leidet.

In dieser entscheidenden Phase stellt sich für Anleger die zentrale Frage: Stehen wir kurz vor einer Gegenbewegung – oder droht eine weitere Eskalationsstufe an den Märkten? Die kommenden Konjunkturdaten, insbesondere die Einkaufsmanagerindizes, könnten erste Hinweise liefern, wie stark die Realwirtschaft bereits betroffen ist.

👉 Antworten auf diese Fragen, konkrete Szenarien für DAX, Dow, Nasdaq & Co. sowie die wichtigsten Chancen und Risiken der Woche besprechen wir heute im Webinar zum Wochenausblick Börse.

Im interaktiven Teil werden auch die Wunschaktien der Teilnehmer analysiert, es lohnt sich demnach live dabei zu sein.

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Termin: Montag, 23.03.2026 10:30 Uhr





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Risikohinweis

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