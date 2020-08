Börse Daily am Sonntag mit DAX, Adidas, Deutsche Post, SAP, HelloFresh, Deutsche Telekom, HeidelbergCement

während es den US-Aktienmärkten gelungen ist, weiter zu steigen, scheint dem DAX die Puste auszugehen. So macht sich die rückläufige Dynamik in einer seit Juni seitwärts gerichteten Tendenz bemerkbar. Im Hinblick auf die negativen Vorgaben der Saisonalität, nach welcher der August und September den Abschnitt mit hoher Korrekturwahrscheinlichkeit darstellen, bietet es sich aktuell an, vorsichtig zu sein.

Um auf den noch schnell fahrenden Börsenzug aufzuspringen, dürfte es mittlerweile zu spät sein. Bislang zeigen sich nur Warnsignale beim DAX, eine charttechnische Bestätigung sowie klare Verkaufssignale sind noch ausgeblieben. Diese könnten in Kürze folgen. Spätestens mit einem Unterschreiten von 12200 Punkten ergäbe sich ein solches Verkaufssignal und würde entsprechendes Korrekturpotenzial eröffnen.

Dabei könnte der DAX bis Ende September durchaus in die Region um 10800 Punkte fallen. Das ist ein interessantes Niveau, da der Index vor der letzten US-Wahl unterhalb dieses Niveaus verharrte und es als sehr massiven Widerstand markierte. Nun könnte es als Unterstützung getestet werden. Bedenklich ist auch der Stimmungsumschwung, der bislang zwar nur leicht, aber eben doch durchaus bemerkbar ist.

So nehmen die Pessimisten ab, was für einen weiteren Aufschwung kein gutes Zeichen ist. Schließlich geht man davon aus, dass alle Akteure mit einer positiven Meinung schon platziert sind. Wer soll dann mit Käufen die Kurse nach oben treiben? Auf der anderen Seite könnten sich mit einem Rücksetzer wieder Einstiegsniveaus ergeben, die unter fundamentalen Gesichtspunkten als attraktiv zu bewerten sind.

DAX: Chance von 142 Prozent p.a. (11.08.2020) Aktuell befindet sich der DAX in einer Seitwärtsphase. Rücksetzer aber sind nicht auszuschließen. Zumal der August und September schwierige Börsenmonate sind. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter. HelloFresh: Gewinnmitnahmen nach Zahlen

(11.08.2020) Nach Vorlage endgültiger Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert sich HelloFresh dank gesteigerter Nachfrage während der Corona-Pandemie in starker fundamentaler Verfassung. Anleger nehmen die positiven Daten zum Anlass, um Gewinne mitzunehmen. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Telekom : Prognoseanhebung beflügelt

(13.08.2020) Die Deutsche Telekom hat kürzlich den US-Konkurrenten Sprint komplett übernommen, aber schon jetzt zeigt die Übernahme erste positive Effekte. Dank des Zukaufs kann das Unternehmen seine Prognose anheben und präsentiert sich derzeit als DAX-Spitzenreiter. Lesen Sie hier weiter.

Call auf SAP: 88 Prozent Chance

(14.08.2020) SAP hat einen rekordverdächtigen Lauf hinter sich und der spiegelt die starken Zahlen des Softwareriesen wieder. Aktuell ist das Papier in eine Konsolidierung im Aufwärtstrend eingeschwenkt, sollte aber neue Kraft schöpfen, um das Allzeithoch zu attackieren. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Kakao Future: Mittelfristiger Widerstand im Fokus (14.08.2020) Der Kakaopreis weist mittelfristig zwar eine äußerst volatile, aber aufwärts gerichtete Tendenz auf. Aktuell nähert sich der Agrarrohstoff einmal mehr seiner langfristigen Abwärtstrendlinie, in dessen Bereich der Wert sehr interessant werden wird. Lesen Sie hier weiter. Adidas Long: 68-Prozent-Chance

(12.08.2020) Adidas wurde im Zuge der Pandemie-Maßnahmen eingebremst. Doch das Management erkennt Licht am Ende des Tunnels. Zumindest in Europa und Asien scheint das Corona-Virus unter Kontrolle und der erste, weltweit zugelassene Impfstoff ist am Markt. Lesen Sie hier weiter.

HeidelbergCement Long: 64 Prozent Chance!

(10.08.2020) Nach dem Corona-Selloff hat sich das Papier stabilisiert und ist in einen Aufwärtstrend eingeschwenkt. Trotz der beträchtlichen Abschreibungen und einem zweitägigen Abverkauf konnte der Wert im Trendkanal bleiben und den DAX zuletzt übertreffen. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Post Long: 20 Prozent Chance

(13.08.2020) Die Deutsche Post AG konnte beträchtlich von der Zunahme des Onlinehandels in der Corona-Phase profitieren und ihre Gewinne steigern. Dies wurde nach dem Sell Off auch von den Marktteilnehmern aufgegriffen, die den Kurs in Richtung All Time High hieven. Lesen Sie hier weiter.

Wochenvorschau Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.