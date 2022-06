Wall Street verläuft nach dem Strickmuster der letzten Tagung

Unmittelbar nach der FED-Tagung am 4. Mai ging es an der Wall Street zunächst bergauf, nur um an den drei Folgetagen deutlich schwächer zu tendieren. Wir sehen heute das gleiche Strickmuster, mit vorbörslich schwächeren Futures. Dass am 17. Juni ein grosser Optionsverfall stattfindet, facht die Vola zusätzlich an. Zudem berichtet Nikkei, dass Samsung die Aufträge für Komponenten reduziert. Ein schlechtes Omen, eventuell auch für Apple.



0:00 - Intro

0:24 - Überblick

1:00 - Diskussion um die amerikanische Notenbank

3:20 - Aussagen zur Bilanz

4:57 - Größtes Risiko für den Kapitalmarkt

7:52 - Richtige Herangehensweise bei einer Rezession

11:40 - Gewinnschätzungen

14:43 - Wachstumsbedenken

16:37 - Zentralbanken treten auf die Bremse

18:48 - Erdgaslieferungen | Sanktionen gegen Russland

21:45 - Ölindustrie liefert 10-Punkte-Plan nach Washington

24:32 - Inflation

25:30 - Einzelmeldungen

27:35 - Analystenkommentare

28:18 - Optionsverfallsdatum | Stimmung an der Wall Street



