BayWa: Gaskrise könnte Lage im Supermarkt noch verschärfen

Auch wenn es sich in Deutschland aktuell nicht danach anfühlt, aber der Winter kommt. Doch nicht nur die Kälte ist eine Gefahr, sondern auch eine drohende Lebensmittelknappheit, wenn das Gas ausbleibt. Klaus Josef Lutz, Vorstand des Agrar- und Lebensmittelunternehmens BayWa, hat sich zu den aktuellen Risiken geäußert.

Im Winter bleibt das Gas aus. Der neue Albtraum vieler Deutschen könnte bald Realität werden. Noch wenige Tage sind es bis zur geplanten Wiederinbetriebnahme von Nord Stream 1, wobei nicht gesichert ist, ob diese überhaupt wieder genutzt werden wird. Allerdings wird es deshalb nicht nur im Winter kalt werden, sondern auch die Lebensmittel könnten ein Problem werden. Wo kein Gas ist, da gibt es auch keine Produktion von Ammoniak und damit auch keinen Dünger mehr. Droht also Deutschland viel mehr als nur eine Gaskrise?

Knappheit bei Nahrungsmitteln

Erst einmal Entwarnung. Die Nahrungsmittelversorgung bis zum Frühjahr ist laut BayWa Vorstand Lutz gesichert. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er:

"Wir gehen davon aus, dass die Nahrungsmittelversorgung bis Ende ersten Quartals nächsten Jahres gesichert ist - was nicht heißt, dass immer alles verfügbar wäre"

Was auf den ersten Blick entspannend klingt, ist auf den zweiten trotzdem unschön. Denn gerade ein Gasstopp könnte die Produktion der Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Käse oder Milch einfrieren, die zum Beispiel zur Pasteurisierung Gas benötigen. Außerdem bemerkt Lutz, dass es wohl in einem solchen Szenario deutlich höhere Preise für Lebensmittel geben dürfte, was für einkommensschwache Haushalte nach den ohnehin schon explodierenden Preisen ein Schreckensszenario wäre.

Es war bisher von der Politik gewünscht, mit Gas zu produzieren. Billige Energie ist Grundlage unseres Wohlstands

Die kommenden Wochen und Monate dürften unruhig bleiben. Ob sie sogar stürmisch werden, hängt davon ab, wie viel Gas bald wieder durch die Nord Stream 1 Pipeline fließt.