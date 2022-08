Ölpreis erneut unter Druck - Total Tagesverlierer im STOXX50

Der Ölsektor ist zum Start in die neue Woche unter Verkaufsdruck.

Rohöl der Sorten WTI und Brent ist zum Auftakt in die neue Handelswoche erneut kräftig unter Druck, beide Sorten verlieren gut 5 Prozent an Wert im Vergleich zum Freitag.

Am Montag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 94,21 US-Dollar. Das waren 3,94 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 3,79 Dollar auf 88,31 Dollar. Schwache Konjunkturdaten aus China schürten die Erwartung, dass die Nachfrage nach Öl in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schwächeln könnte. So verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die chinesische Industrieproduktion verlor unerwartet an Schwung.

Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran belasteten die Ölpreise dann am Vormittag zusätzlich. Es gebe eine Grundlage für die Unterzeichnung eines Abkommens zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 "in naher Zukunft", wenn die andere Seite einen realistischen Ansatz wähle, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Iran müsse bei der Nuklearfrage Entgegenkommen zeigen, um bei anderen Fragen Zugeständnisse zu erreichen. Sollte es eine Einigung geben und die Sanktionen gelockert werden, würde mehr iranisches Rohöl für den Weltmarkt zur Verfügung stehen, was entsprechend den Preis drücken dürfte.

Totalenergies Tagesverlierer im STOXX50

Die Anteilsscheine des französischen Mineralölkonzerns Totalenergies sind mit einem Minus von knapp 4 Prozent größter Verlierer im EURO STOXX 50 Index, Shell gibt knapp 3 Prozent nach.

Die großen US-Ölkonzerne Exxon und Chevron tendieren vorbörslich ebenfalls schwächer und geben gut 3 Prozent ab im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. (mit Material von dpa-afx)