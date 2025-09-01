Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 01.09.2025

Dax startet mit leichten Gewinnen in den neuen Monat

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte am Montag mit leichten Gewinnen in den September starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent höher auf 23.952 Punkte. Damit würde der Leitindex knapp unter der 24.000-Punkte-Marke verbleiben, unter die er in der Vorwoche abgerutscht war.

Über dieser bleibt der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Sichtweite. Impulse für eine Annäherung an die Bestmarke werden am Montag zunächst nicht aus den USA erwartet. Denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September - einem Monat, der unter Anlegern nicht gerade beliebt ist.

Die September-Bilanz ist laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke "bekanntlich nicht allzu rosig", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder einmal ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könnte.

USA:  Verluste

Die US-Börsen haben zum Monatsausklang Kursverluste in unterschiedlicher Höhe erlitten. Bergab ging es am Freitag vor allem für den technologielastigen Leitindex Nasdaq 100, der um 1,22 Prozent auf 23.415,42 Punkte fiel. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,64 Prozent auf 6.460,26 Zähler nach unten.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,20 Prozent auf 45.544,88 Punkte nach. In der Wochenbilanz weisen die drei Indizes Verluste von jeweils weniger als 0,4 Prozent auf. Ihrer positiven Monatsbilanz konnte die Freitagsschwäche aber nicht mehr viel anhaben. Trotz eines sehr schwachen Beginns verbuchten die Indizes im August Gewinne zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.544- 0,20 Prozent
S&P 5006.460- 0,64 Prozent
Nasdaq 21.455- 1,15 Prozent

Asien: Hang Seng im Plus, Nikkei im Minus

Die wichtigsten asiatischen Märkte sind uneinheitlich in die Woche gestartet. Während es in Japan wegen der schwachen US-Vorgaben nach unten ging, zog der Markt in Hongkong primär wegen hoher Gewinne des Schwergewichts Alibaba deutlich an.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte im späten Handel knapp zwei Prozent zu. Alibaba-Aktien legten um fast 18 Prozent zu, nachdem der chinesische Onlinehändler am Freitag nach Börsenschluss in Hongkong überzeugende Zahlen vorgelegt hatte.

In China legte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht zu. Deutliche Verluste gab es dagegen in Tokio. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor kurz vor Handelsende 1,6 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22542.686- 1,60 Prozent
Hang Seng24.998+ 1,95 Prozent
CSI 3004.507+ 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,37- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,72- 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,24- 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1712+ 0,14  Prozent
Dollar in Yen146,99- 0,07 Prozent
Euro in Yen172,16+ 0,16 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,21 USD- 0,08  USD
WTI63,75 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

UBS HEBT ZIEL FÜR 1&1 AUF 24,30 (19,50) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 33,40 (28,90) EUR - 'BUY'-

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CATERPILLAR AUF 505 (520) USD - 'OVERWEIGHT

'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AUTODESK AUF 370 (365) USD - 'BUY'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

