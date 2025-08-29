Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 29.08.2025

Dax startet im Bereich um 24.000 Punkte in den Handel

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte am Freitag an seine leichte Schwäche im bisherigen Wochenverlauf anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 24.001 Punkte. Zuletzt hatte der Dax nur mit Mühe seine 50-Tage-Linie verteidigt, die als Gradmesser für den mittelfristigen Trend derzeit seitwärts tendiert.

Mit seinem Wochentief vom Vortag bei 23.972 Punkten lag er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt aber auch der Rekord von Mitte Juli bei 24.639 Punkten weiter in Sichtweite. Dem Dax fehlt es an einem klaren Trend. Geopolitische Unsicherheiten mit Blick auf den Ukraine-Krieg sowie die US-Zollpolitik belasten, während das Boom-Thema Künstliche Intelligenz zuletzt an Fahrt verloren hat

USA:  Gewinne

Eine durchwachsene Reaktion auf den Quartalsbericht von Nvidia hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Vage Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte, paarte sich mit einem Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufriedenstellen konnte.

Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27.08.2025 · 15:15 Uhr · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen

Die Nvidia-Aktie selbst scheiterte knapp an einem Rekordhoch und schloss 0,8 Prozent tiefer. Dennoch hatten die Tech-Werte in der Breite die Nase vorn, ihr Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,58 Prozent auf 23.703,45 Punkte zu. Abgesehen von Nvidia und Tesla bewegten sich die übrigen fünf der sieben geläufigen Technologie-Riesen allesamt im Plus - allen voran Alphabet mit etwa zwei Prozent.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,32 Prozent höher bei 6.501,86 Punkten. Das Leitbarometer der Wall Street, der Dow Jones Industrial gewann 0,16 Prozent auf 45.636,90 Zähler.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.636+ 0,30 Prozent
S&P 5006.501+ 0,41 Prozent
Nasdaq 21.705+ 0,44 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Am den Börsen in Asien hat sich am Freitag kein gemeinsamer Trend entwickelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um rund ein halbes Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann hingegen zuletzt 0,7 Prozent, ebenso der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

In China richteten sich die Blicke auf die Aktien von CATL, dem global bedeutendsten Hersteller von Batterien für Elektroautos. Der Kurs schnellte nach oben, nachdem ein Ausrüstungszulieferer überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und damit unter den Anlegern auch Optimismus für CATL geschürt hatte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22542.686- 0,45 Prozent
Hang Seng24.998+ 0,70 Prozent
CSI 3004.498+ 0,70 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,62- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,70- 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,21- 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1663- 0,14  Prozent
Dollar in Yen146,95- 0,37 Prozent
Euro in Yen171,31- 0,16 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent68,26 USD- 0,08  USD
WTI64,20 USD- 0,14  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 43,50 (45,70) EUR - 'OVERWEIGHT

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 35 (37) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EDAG ENGINEERING AUF 9 (9,50) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT SCHAEFFLER AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 6,75 (5) EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 35 (38) EUR - 'BUY'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

