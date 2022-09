SGL Carbon: Aktie schießt durch die Decke – Die guten Nachrichten hören nicht auf

Die guten Nachrichten für SGL Carbon hören nicht auf: Am Montag verkündete die Deutsche Börse den Wiederaufstieg in den SDax, am Dienstag verkündete der Konzern eine kräftige Erhöhung der Prognose für das laufende Jahr und heute gehen die Aktienkurse durch die Decke. Im frühen Handel stiegen die Kurse um mehr als 11 Prozent.

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon profitiert von einer verstärkten Nachfrage nach Acryl- und Carbonfasern und von sinkenden Kosten für die für den Hauptrohstoff des Geschäftsbereichs, Acrylnitril.

Wie die Geschäftsführung mitteilte, werde der Umsatz um 100 Mio. auf 1,2 Mrd. Euro steigen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) – also den Gewinnen vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – rechnet das Unternehmen nun mit einem Ergebnis zwischen 170 bis 190 Mio. Euro. Bisher lag die Prognose zwischen 130 und 150 Mio. Euro.

Das ist schon die zweite Erhöhung dieses Jahr: SGL erhöhte bereits Anfang Juni die Prognose. Zu Beginn des Jahres war man noch deutlich pessimistischer eingestellt: Damals erwartete man, dass die Erlöse stabil bleiben werden.

Damit erntet SGL nun die Früchte des Restrukturierungsprogramms, das vor zwei Jahren angekündigt wurde. Seitdem hat man über 120 Mio. Euro an Kosten eingespart und mehr als 500 Arbeitsplätze abgebaut.

