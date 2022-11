Gold: Verkaufssignal weiter aktiv

Innerhalb eines zwischen Mitte März und Ende September laufenden Aufwärtstrends kam es zu einem Bruch eines längerfristigen Aufwärtstrends beim Gold-Future durch den Bruch der Marke von 1.730 US-Dollar, wodurch ein klares Verkaufssignal aus technischer Sicht etabliert wurde. Zwar gelang anschließend um 1.614 US-Dollar ein Dreifachboden, dieser sorgte im Anschluss für Gewinne an 1.786 US-Dollar und den dort verlaufenden langfristigen Aufwärtstrend sowie den 50-Wochen-Durchschnitt. Seitdem konsolidiert Gold wieder talwärts, dies könnte die Folge des vorausgegangenen Verkaufssignals sein und hält deshalb weitere Abschläge bereit.

Konsolidierung gestartet

Noch kann sich der Gold-Future relativ gut an seinen jüngsten Verlaufshochs behaupten, allerdings ist die kurzfristige Richtung gen Süden ausgerichtet. Von daher wären Rücksetzer auf 1.729 US-Dollar und darunter den 200-Wochen-Durchschnitt um 1.690 US-Dollar je Feinunze jetzt nicht ungewöhnlich. Aber erst durch den Bruch des Dreifachbodens um 1.614 US-Dollar dürften die größeren Zielmarken zwischen 1.450 und 1.550 US-Dollar in den Fokus der Verkäufer rücken. Gelingt es dagegen mindestens über 1.800 US-Dollar zuzulegen, könnten Bullen dem Verkaufssignal aber immer noch ein Schnippchen schlagen und Zugewinn an 1.859 und darüber glatt 1.900 US-Dollar ermöglichen. Dies wird sich allerdings erst noch in den nächsten Tagen zeigen müssen.