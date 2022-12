BAYER - Nimmt die Aktie einen neuen Anlauf?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 54,410 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie scheiterte im Juni 2022 am Widerstand bei 67,99 EUR und fiel danach auf den Aufwärtstrend seit Oktober 2020 zurück. Auf diesem Trend bildete die Aktie eine inverse SKS, also eine Bodenformation aus. Diese vollendete der Wert am 21. November mit dem Ausbruch über die Nackenlinie.

Nach einem Hoch bei 56,39 EUR kam es in dieser Woche zu Gewinnmitnahmen. Im heutigen Handel fällt die Aktie auf den EMA 200 bei 54,14 EUR und damit auch auf die Nackenlinie der inversen SKS bei 54,00 EUR zurück.

Rally möglich

Die Bayer-Aktie könnte an dieser Stelle wieder nach oben drehen und die Rally seit Anfang Oktober fortsetzen. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 59,36 EUR und später evtl. in Richtung 63-64 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter seinem EMA 50 bei aktuell 52,93 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rücksetzer gen 50,31-50,22 EUR oder sogar an den Aufwärtstrend seit Oktober 2020 bei aktuell 47,90 EUR wäre möglich.

Fazit: Die Bayer-Aktie hat eine gute Chance auf eine weitere Rally. Noch fehlt allerdings eine Art Startsignal für einen weiteren Rallyschub.

Bayer AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)