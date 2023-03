EURO STOXX 50® - Dieser Weg wird kein leichter sein!

Dieser Klassiker unter den Musiktiteln beschreibt die charttechnische Ausgangslage der europäischen Standardwerte derzeit absolut zutreffend. Doch der Reihe nach: Anfang vergangener Woche erreichte der Euro Stoxx 50® mit 4.324 Punkten nochmals ein neues Jahreshoch, ehe es im weiteren Wochenverlauf zu Gewinnmitnahmen kam. Aus charttechnischer Sicht gibt es gute Gründe für dieses Verhaltensmuster. So bilden zwei alte Trendlinien (akt. bei 4.318/4.334 Punkten) in diesem Dunstkreis einen markanten Kreuzwiderstand. Darüber hinaus bremsen die Hochs vom Januar 2022 und November 2021 bei 4.396/4.415 Punkten das Aktienbarometer an dieser Stelle zusätzlich aus. In der Summe hat der Euro Stoxx 50® derzeit ein echtes Brett vor der Brust. Der Bruch des steilen Aufwärtstrends (akt. bei 4.327 Punkten), womit wir übrigens wieder bei dem oben beschriebenen Kreuzwiderstand wären, macht die Situation nicht besser. Nach dem überaus erfolgreichen Jahresauftakt ist es deshalb möglicherweise an der Zeit für eine etwas defensivere Ausrichtung. Discountzertifikate stellen dabei eine Alternative dar. Markante Rückzugsbereiche bestehen bei 4.000 Punkten und danach vor allem bei 3.800 Punkten (siehe Chart).

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

