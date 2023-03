ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Biontech auf 145 Dollar - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech von 230 auf 145 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen im vierten Quartal getoppt, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht. Das Covid-Geschäft werde in diesem Jahr Geld in die Kasse spülen, aus dem Onkologiebereich seien aber zunächst noch keine Kurstreiber zu erwarten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2023 / 16:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2023 / 16:58 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------